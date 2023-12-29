الجمعة 16 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 29 ديسمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين: نحذر الدول التي تسعى واشنطن لتوريطها في حماية سفن "العدو الصهيوني"
منذ 48 دقيقة
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