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الصحة
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المتحدث باسم الخارجية القطرية للجزيرة: اجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2023 10:01 مساءً
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