الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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    المتحدث بإسم وزارة الخارجية الدنمركية: لم ننسحب من العراق وسفارتنا مُغلقة منذ 22 تموز بسبب العطلة الصيفية

    منذ 11 دقيقة
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