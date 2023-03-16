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المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: أطلقنا قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان بعد رصد حركة مشبوهة
منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 16 - مارس - 2023 11:18 مساءً
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