الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
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    المتحدث باسم البنتاغون: لا يوجد أي تغيير على وضع القوات الأمريكية في النيجر

    منذ ساعة واحدة
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