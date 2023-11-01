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    المتحدث باسم البيت الأبيض: سنتابع عن كثب خطاب نصر الله الجمعة لكن رسالتنا إليه وغيره هي عدم توسيع الصراع في المنطقة

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