الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
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    المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل

    منذ 33 دقيقة
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