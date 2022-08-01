الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: ندد بالهجوم الأمريكي ونعتبره انتهاكا صريحا لسيادة البلاد

    منذ 9 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
      سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"

      مواضيع قد تهمك

      مواضيع قد تهمك

      الأكثر قراءة

      نوح زعيتر
      توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
      حسن نصر الله
      نصر الله: درسنا ورأينا واتخذنا هذا القرار.. تكليفي من الله!!
      انفجار المرفأ
      القاضي بيطار: الآتي أعظم واتّكالي على الله وحده