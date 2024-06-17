الأثنين 11 ذو الحجة 1445 ﻫ - 17 يونيو 2024 |
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    المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: ليس لدينا مشكلة حدود مع لبنان

    منذ 25 دقيقة
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