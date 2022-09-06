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    المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نشدد على ضرورة إغلاق الملفات العالقة بيننا ووكالة الطاقة الذرية قبل أي اتفاق

    منذ ساعة واحدة
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