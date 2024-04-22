الأثنين 13 شوال 1445 ﻫ - 22 أبريل 2024
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا نريد توسيع رقعة الحرب في المنطقة وعمليتنا العسكرية ضد الكيان المحتل كانت موجهة لقواعد عسكرية فقط
منذ 35 دقيقة
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