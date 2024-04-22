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    المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لولا الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني لما استمر الاحتلال يوما واحدا أمام صمود الشعب الفلسطيني

    منذ 50 دقيقة
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