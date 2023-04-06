الخميس 15 رمضان 1444 ﻫ - 6 أبريل 2023
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: يمكن القول إنه تم تفعيل العلاقات الرسمية بين إيران والسعودية
منذ 32 دقيقة
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