الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
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    المتحدث باسم الخارجية القطرية للجزيرة: الدول الخمس تشترك في التأكيد على سيادة لبنان وأن حل أزمته لبناني

    منذ 33 دقيقة
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