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    المتحدث باسم الرئاسة التركية: يجب على أرمينيا الابتعاد عن المواقف الاستفزازية

    منذ 38 دقيقة
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