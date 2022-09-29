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    المتحدث باسم الشركة المشغلة لنورد ستريم: نتوقع توقف تسرب الغاز في بحر البلطيق بحلول يوم الاثنين

    منذ 54 دقيقة
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