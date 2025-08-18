الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: تنفيذ الكيان الصهيوني تهديداته ضدنا سيجلب عليه هزائم أكبر وعواقب أشد
بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
مخطّط لخطف عناصر من الجيش في البقاع والشمال
حرب إسرائيل وإيران
إيران: صواريخنا تصل واشنطن ونيويورك.. والقارة العجوز في مرمى نيراننا