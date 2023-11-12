الأحد 28 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 12 نوفمبر 2023 |
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    المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: إطلاق عدد من قذائف الهاون من لبنان تجاه مواقع للجيش "الإسرائيلي" عند الحدود الشمالية

    منذ 54 دقيقة
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