الجمعة 12 شوال 1446 ﻫ - 11 أبريل 2025
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المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق السورية للجزيرة: الرئيس الشرع تفهم مصاعب عملنا ولم يضغط لتسريع التمديد
منذ ساعتين
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