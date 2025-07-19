الأحد 24 محرم 1447 ﻫ - 20 يوليو 2025 |
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    المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية: قوات الأمن تنتشر حول المدينة ولم تدخل إليها إلى حد الآن

    منذ 32 دقيقة
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