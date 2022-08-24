الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022
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المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ردت على تعليقات إيران بشأن النص "النهائي" الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى
منذ 39 دقيقة
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