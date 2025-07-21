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    المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية: الهجري يريد إنشاء دويلة تكون مدعومة من إسرائيل والسـيطرة على القرار في محافظة السويداء

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 21 - يوليو - 2025 9:37 صباحًا
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