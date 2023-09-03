الأحد 18 صفر 1445 ﻫ - 3 سبتمبر 2023
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي في كركوك
منذ 39 دقيقة
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