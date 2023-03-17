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    المحلل السياسي فيصل عبد الساتر لبرنامج "ألبوم حياتي": حزب الله ليس ميليشيا بل مقاومة تشكلت بناءاً على واقع إستجد على الداخل اللبناني وهو الاحتلال الاسرائيلي

    منذ ساعة واحدة
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