الأربعاء 6 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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    المدعية العامة في جورجيا ترفض تمديد مهلة تسليم ترامب نفسه للسلطات القضائية

    منذ 43 دقيقة
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