السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
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    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تفشي جدري القردة يتركز في الوقت الحالي بين الرجال المثليين وخاصة أولئك الذين لديهم شركاء متعددون

    منذ 13 دقيقة
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