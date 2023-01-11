الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023
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المراقبة الجوية الكندية: نظام NOTAM للطيران يواجه انقطاعًا ولا تأخير على الرحلات
منذ ساعتين
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