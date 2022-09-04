الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
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    المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية ليز تراس: سأتحرك خلال أسبوع لمواجهة أزمة الطاقة إذا فزت

    منذ ساعة واحدة
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