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    المرصد السوري :أكثر من 30 قتيلاً في الغارات الإسرائيلية على مستودعات أسلحة قرب مطار حلب الدولي

    منذ ساعة واحدة
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