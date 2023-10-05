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    المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية في حمص إلى 100

    منذ 6 دقائق
    آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2023 7:29 مساءً
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