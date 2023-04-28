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    المرصد السوري: الصواريخ الإسرائيلية دمرت مستودعاً للذخيرة تابع لحزب الله في مطار الضبعة العسكري بحمص

    منذ 51 دقيقة
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