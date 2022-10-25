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    المرصد السوري: انفجارات قوية تهز حقلا نفطيا يضم قاعدة للتحالف الدولي بدير الزور

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2022 1:56 صباحًا
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