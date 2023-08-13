الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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المرصد السوري: بوارج روسية تقصف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في الريف السوري بصواريخ بعيدة المدى
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