الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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    المرصد السوري: تدمير مستودع للصواريخ تابع لحزب الله في القصف الإسرائيلي

    منذ ساعة واحدة
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