الجمعة 19 رجب 1444 ﻫ - 10 فبراير 2023
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المرصد السوري: عدد ضحايا زلزال سوريا قد يرتفع إلى 6000 قتيل
منذ 50 دقيقة
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