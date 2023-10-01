الأحد 16 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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المرصد السوري: قتيلان في قصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق الغربي فجر اليوم
منذ ساعة واحدة
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