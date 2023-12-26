الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
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    المرصد السوري: قصف صاروخي إسرائيلي على مواقع قرب ريف دمشق الغربي وريف القنيطرة

    منذ دقيقة واحدة
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