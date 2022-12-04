الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
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    المرصد السوري: مقتل شخص وإصابة 6 برصاص الأمن في احتجاجات السويداء

    منذ دقيقة واحدة
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