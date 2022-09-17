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    المرصد السوري: 7 قتلى من قوات وميليشيات حزب الله وإيران جراء الاستهداف الإسرائيلي على منطقة مطار دمشق الدولي وجنوب دمشق

    منذ 10 دقائق
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