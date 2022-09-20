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    المرصد: انفجارات عنيفة في مستودع للأسلحة والذخائر في ريف حمص الشرقي من دون معرفة الأسباب

    منذ 55 دقيقة
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