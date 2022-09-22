الجمعة 26 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022
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المرصد: نجاة 20 شخصاً بعد غرق زورق مهاجرين قبالة السواحل السورية
منذ ساعة واحدة
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