الأربعاء 30 شعبان 1444 ﻫ - 22 مارس 2023 |
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    المركزي السعودي يرفع سعر فائدة إعادة الشراء 25 نقطة أساس

    منذ 51 دقيقة
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