الأحد 25 ذو القعدة 1445 ﻫ - 2 يونيو 2024 |
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    المركزي المصري: مصر ستطرح أذون خزانة بقيمة 500 مليون دولار الاثنين

    منذ 47 دقيقة
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