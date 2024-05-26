الأثنين 18 ذو القعدة 1445 ﻫ - 27 مايو 2024 |
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    المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض: زلزال بلغت قوته 6.5 درجة ضرب جزر تونجا

    منذ 6 دقائق
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