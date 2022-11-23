الأربعاء 29 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 23 نوفمبر 2022 |
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    المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل: زلزال شدته 6 درجات يضرب غربي تركيا

    منذ 6 دقائق
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