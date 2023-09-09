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    المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في المغرب: قوة الزلزال بلغت نحو 7 درجات على مقياس ريختر

    منذ ساعتين
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