السبت 28 صفر 1444 ﻫ - 24 سبتمبر 2022
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الصحة
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المستشار الألماني أولاف شولتس يصل جدة ويلتقي ولي العهد السعودي
منذ 9 دقائق
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