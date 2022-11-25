الجمعة 1 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 25 نوفمبر 2022
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الصحافة
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المستشار الألماني: فرنسا وألمانيا وقعتا إعلانا مشتركا لتعزيز التضامن بشأن الطاقة
منذ 3 دقائق
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