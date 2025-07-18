السبت 23 محرم 1447 ﻫ - 19 يوليو 2025
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المستشار الألماني لبي بي سي: نشهد تهديدا كبيرا من روسيا لا لأوكرانيا فحسب بل لسلامنا والنظام السياسي في أوروبا
منذ 8 ساعات
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