السبت 9 ذو الحجة 1445 ﻫ - 15 يونيو 2024 |
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    المستشار الألماني: مقترحات بوتين للسلام ليست جادة

    منذ ساعة واحدة
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